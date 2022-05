Aprenda a identificar a una persona con depresión y que busca suicidarse

Cómo ayudar a gente que tiene depresión

Édgar Reina es terapeuta del centro psicológico integral Serviterapias. A su criterio, el incremento de intentos de suicidios se debe a la pandemia del covid-19. Los encierros prolongados los saturaron emocionalmente a las parejas cuando hay apatía y aburrimiento. Luego vienen las peleas o discusiones.

“Hay hombres y mujeres que desfogaban sus emociones en sus trabajos, pero al estar las 24 horas del día juntos, los conflictos comenzaron mucho más que antes”, expresó.

Cuenta que a su consulta cada vez llega más gente con problemas de salud mental y que han tratado de quitarse la vida. “Quieren morir porque adquirieron muchas deudas, los sueldos se redujeron. Entonces, la gente entró en estado de desesperación porque no sabían cómo pagar sus obligaciones”.

Incluso mucha gente dejó de pedir ayuda psicológica porque no tenía dinero para cubrir los tratamientos. “Desde la pandemia he atendido a 30 personas con problemas de pareja. Unos 15 con depresión, ansiedad, soledad, que no han encontrado un horizonte en sus vidas”.

En esos casos, el profesional sugiere que se deben seguir los siguientes pasos:

- Si alguien presenta un cuadro de depresión, los parientes deben abordar a esa persona y buscar ayuda lo más pronto posible.

- Primero se debe pedir la asesoría de un psicólogo y, de forma simultánea, un psiquiatra para buscar alternativas ante un estado de depresión y angustia.

- El psiquiatra se encarga de ver el equilibrio bioquímico y la medicación que necesita el paciente, mientras que el psicólogo analiza el aspecto emocional.

- Ofrezca su ayuda para hacer una lista de preguntas sobre lo que quiere resolver. Esta debe ser presentada en la consulta con el médico o psicólogo.

- Siempre exprese la disposición de ayudar. Organice las consultas, acompáñelo a las citas médica y siempre permanezca pendiente de las terapias familiares.

- Adquiera medidas de cuidado personal para su familiar. Prepárele alimentos saludables. Cerciórese que duerma lo suficiente y que permanezca físicamente activo.

- Asegúrese que la persona con depresión permanezca en un entorno seguro.