Los cortes de luz son una realidad y cada semana se publican los horarios de cortes de electricidad, a escala nacional, en un cronograma que es difundido por el Ministerio de Energía y Minas. En la jornada del 23 y 24 de septiembre, cientos de personas se quejaron en diferentes platafornas de redes sociales que los horarios no se cumplían y este sábado 28 de septiembre, al parecer, sucede lo mismo.

Por ejemplo, @DonCuquito expresó que debe rendir un examen a las 12:30, pero no le quitaron la luz a la hora prevista. "El siguiente corte en teoría es a las 14:00. Ni idea si tendré o no luz. Un juego macabro el saber si habrá o no luz". La abogada Paulina Araujo también cuestionó la forma cómo se está manejando el cronograma.

"Este aviso al parecer no es del todo correcto (de la Empresa Eléctrica Quito y que corresponde al 27 de septiembre). No me quejo, tengo luz ahora; pero, según su cronograma de hoy viernes, a las 18:00 debían cortar en mi sector. Por favor, mayor precisión en lo que comunican. Necesitamos poder en algo organizarnos, en este contexto atroz".

En Guayaquil también hubo quejas. Joselyne Cabal expresó que a las 07:54 de hoy, 28 de septiembre, en sauces 3 aún no llegaba el servicio de electricidad desde ayer. Silvio Marín escribió que, en el sur del puerto principal, los racionamientos ocurren a toda hora, mientras que Samborondón tiene horarios más cómodos.

