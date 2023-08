La ANT aumentó los turnos para emisión y renovación de licencias de conducir

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aumentó este agosto los turnos diarios para que usuarios a escala nacional puedan obtener la licencia de conducir por primera vez o renovarla.

Según las autoridades, eso permite despachar trámites represados hasta por tres meses. Plantean emitir diariamente 6 700 turnos.

En lo referente a duplicados de licencias de conducir, en algunas agencias que no tienen mucha demanda, se puede adquirir hasta en 24 horas, porque no implica actualización de datos, ni rendición de la prueba teórica, tiene un costo de USD 26,00, cualquier tipo de licencia profesional o no profesional.

El flujo de usuarios es menor debido a que el tiempo de atención se redujo de 15 a 10 minutos en los 135 módulos de las agencias de las 24 provincias. La autoridad exhorta a los ciudadanos a solicitar el turno con anticipación: tres meses antes de que se caduque el documento pueden agendar una cita en la página web