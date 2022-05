Altercados en barrio de Ibarra luego que Municipio intentó iniciar obra de regeneración urbana

Los enfrentamientos iniciaron la madrugada de este lunes. En este video aficionado se observa cómo un comerciante se subió a una retroexcavadora para impedir el inicio de la obra de regeneración en la avenida El Retorno, ubicada en el sur de Ibarra.

David Solarte, comerciante agredido indicó: "me mandaron 10 descargas eléctricas, me agredieron, me agarraron entre cuatro personas".

A pocos metros de ese lugar, Cecilia Ruiz, se sentó en la acera para impedir el paso de la maquinaria, "somos 51 de 74 vecinos frentistas que no estamos de acuerdo con esta obra porque nos afecta".

Los moradores de la zona afirman que las obras, que podrían durar 10 meses, afectarán el comercio, también rechazan la idea de eliminar los estacionamientos en la vía y reducir a uno el carril de circulación. Sin embargo, otros habitantes del sector ven el proyecto con buenos ojos, "queremos que este barrio, que es ícono de ibarra, sea modernizado como todo lugar", así lo indicó Manuel Mera.

Andrea Scacco, Alcaldesa de Ibarra, asegura que el objetivo promordial es soterrar los cables y mejorar el sistema de alcantarillado pluvial. Además dice que las personas que se oponen están malinformadas, "el estacionamiento se mantiene tal cual, igual las dimenciones de la acera, mientras que los carriles de circulación por cada lado serán dos, tal cual y no vamos a talar un solo árbol".

Según adelantó la autoridad, también habrá ciclovías en el parterre y un sistema de soterramiento de contenedores de basura.