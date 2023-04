Don Alfonso: el legendario presentador de Televistazo Alfonso Espinosa de los Monteros anuncia su retiro de Ecuavisa

Nuestro compañero Alfonso Espinosa de los Monteros, de 81 años, anunció su despedida de Ecuavisa al final del noticiero estelar de Televistazo, este jueves 6 de abril de 2023. Tomó la decisión tras 56 años de trayectoria en este canal de televisión en donde ha sido reportero, presentador y director de de noticias por aproximadamente 30 años.

Estará al frente del noticiero hasta el 1ero de mayo y envió el siguiente mensaje para el país:

“Este es un día especial para mí, cuando yo mismo me convierto en noticia. Deseo comunicarles una decisión muy importante que he tomado, algo que, seguramente, muchos esperan o por lo menos intuyen en este momento. Después de 56 años de trabajo continuo, me retiro de Televistazo".

Existen razones muy simples para mi retiro. He cumplido 81 años y, ahora, doy paso a los magníficos periodistas jóvenes de Ecuavisa para que mantengan y acrecienten el sólido prestigio de la primera cadena de televisión del país. En mas de medio siglo hemos logrado convertir a Televistazo en una verdadera institución informativa de alta credibilidad.

Hay mucha nostalgia en este momento, pero, en esta nueva etapa habrá mucho más que aplaudir y, ahora, hay mucho que agradecer. Menciono en primer lugar a mi familia que ha estado cera de mi en todo momento, alentándome en las buenas y en las malas".

Me retiro de Ecuavisa de mis relaciones laborales y personales. Me retiro agradecido de sus ejecutivos, del señor Xavier Alvarado Roca, forjador de esta empresa y ejemplo de trabajo y dedicación, de ustedes periodistas del mejor equipo de noticias del país y de todos los compañeros que hacen grande a Ecuavisa...Y un inmenso gracias, de todo corazón, para este público tan leal que me ha acompañado por generaciones, que me ha apoyado en todo momento y que me ha manifestado su cariño siempre. Este no es mi último noticiero. Estaré transmitiendo hasta el primero de mayo día del trabajo. Ahí les daré el adiós definitivo. Gracias por siempre".

