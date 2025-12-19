Una aeronave de la FAE sufrió un leve siniestro en Salinas

Una <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/aeronave target=_blank>aeronave</a> Grob G-120-TP de la <b>Escuela Superior Militar de Aviación 'Cosme Rennella Barbatto'</b> sufrió un siniestro que no pasó a mayores la mañana de este viernes 19 de diciembre en <b>Salinas</b>, <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/funcion-avion-fae-accidente-aeropuerto-cotopaxi-HY9331191 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/aeronave-cesna-desaparecida-morona-santiago-DH7339137 target=_blank></a>