Ecuador
19 dic 2025 , 12:08

Una aeronave de la FAE sufrió un leve siniestro en Salinas

La tripulación resultó ilesa. La aeronave sí registra daños.

   
  • Una aeronave de la FAE sufrió un leve siniestro en Salinas
    Imagen referencial del tipo de aeronave que sufrió el percance.( FAE )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Una aeronave Grob G-120-TP de la Escuela Superior Militar de Aviación 'Cosme Rennella Barbatto' sufrió un siniestro que no pasó a mayores la mañana de este viernes 19 de diciembre en Salinas, provincia de Santa Elena.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) explicó en un comunicado que esto ocurrió en la pista del Aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas cuando se cumplían tareas de entrenamiento.

Por fortuna, quienes pilotean la aeronave resultaron ilesos.

LEA: ¿Cuál era la función del avión de la FAE que se accidentó en el Aeropuerto de Cotopaxi?

"La tripulación, gracias a su experticia y conocimientos, realizaron los procedimientos establecidos ante este tipo de eventos y se encuentran ilesos", detalla el escrito.

En una imagen difundida en un medio de comunicación local se ve cómo la aeronave quedó con daños en su fuselaje.

La FAE agregó que se conformará una Junta Investigadora de Accidentes para "esclarecer los motivos de este leve accidente".

LEA: Un pasajero sobrevivió al accidente de aeronave en Morona Santiago; el piloto falleció

Temas
siniestro
Aeronave
incidente
FAE
Fuerza Aérea Ecuatoriana
Salinas
Noticias
Recomendadas