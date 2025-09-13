Mujeres aspiran a 200 plazas en un nuevo proceso de acuartelamiento militar

El proceso oficial de acuartelamiento voluntario para las Fuerzas Armadas arrancó este sábado 13 de septiembre en varias ciudades del país. Miles de jóvenes acudieron con la esperanza de obtener uno de los 5 000 cupos disponibles. En esta convocatoria también se abrió un espacio para mujeres, con 200 vacantes en total.

En Guayaquil, la Base Naval Norte concentró a decenas de aspirantes mujeres interesadas en formar parte de la institución. El comandante de la Base, Marcos Cáceres, explicó que de los 200 cupos, 75 se asignarán en esa unidad: 25 para la Marina y 50 para el Ejército.

Las seleccionadas permanecerán un año en formación, tiempo en el que recibirán capacitación en seguridad nacional, autodefensa, enfermería y otras habilidades.

Frente a la Base Naval, cruzando la avenida Pedro Menéndez Gilbert, miles de varones también iniciaron el proceso de reclutamiento. Algunos incluso acamparon desde el miércoles 10 de septiembre para asegurarse un lugar en la fila. Este sábado se sometieron a exámenes toxicológicos, revisión de antecedentes penales y pruebas médicas y psicológicas, como parte de los requisitos.

La convocatoria se replicó en otras ciudades como Esmeraldas, Riobamba y Quito, donde cientos de jóvenes de hasta 21 años esperaron durante horas en los exteriores de los centros de movilización.

Según el comandante Rafael Valverde, una vez aprobadas las pruebas, los aspirantes serán asignados a distintas provincias del país.