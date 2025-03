La actriz y activista ambiental estadounidense, Jane Fonda, recorrió la Amazonía ecuatoriana durante ocho días para palpar la situación de sus pueblos originarios y su lucha contra la contaminación ambiental.

Por ejemplo, recorrió áreas contaminadas por petróleo. "Fuimos a una piscina abandonada y no hay protecciones para impedir que el petróleo se vaya a los ríos. El olor es horrible. Sé lo que hay ahí porque he visto estas cosas antes, pero esto es diferente. Es ese contraste. Lo que se está dañando es más grande que en cualquier otro lugar que he estado", dijo en una entrevista para la Revista Mundo Diners publicada el 25 de marzo.

