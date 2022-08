A transportistas escolares les preocupa la inseguridad, de cara al inicio de clases en la Sierra

Los precios que fija el transporte escolar depende de cada ruta

Desde el Ministerio de Educación recalcan que los valores de los recorridos dependerán del acuerdo con cada padre de familia e institución, desde esa institución no hay regulación porque se trata de transporte comercial.

Según la Federación de Transporte Escolar del Ecuador, los valores se miden de acuerdo a la distancia, condición de vías y otros factores.

Lea: Lo que debe saber sobre los uniformes y útiles escolares para el inicio de clases

El promedio para los establecimientos fiscales y fiscomicionales van desde los $25 a 30. En establecimientos particulares de $45 a 50.

El representante del gremio indica que no hay un valor mínimo y que el precio de la gasolina no ha cambiado radicalmente sus condiciones, por lo que los precios no bajarían.