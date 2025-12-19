90 mil cervezas que eran transportadas irregularmente fueron incautadas por Aduanas

En un operativo de control realizado en la vía Guayaquil-Nobol, a la altura del peaje de Chivería, el Cuerpo de Vigilancia Aduanera logró la aprehensión de más de 90 000 cervezas que eran transportadas de manera irregular.

El decomiso se produjo tras la inspección de dos camiones extrapesados. Durante la revisión, los agentes constataron la presencia de una carga ilegal consistente en aproximadamente 3 900 cajas de cerveza, las cuales no contaban con la documentación necesaria para justificar su tenencia ni su movilización.

Le puede interesar: Así afecta el alcohol al cerebro con el paso del tiempo

Según las estimaciones oficiales, el valor comercial del cargamento asciende a aproximadamente USD 200 000. Las autoridades presumen que la mercancía inició su traslado en el norte del país y tenía como destino final la ciudad de Guayaquil.

De acuerdo al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) esta intervención evitó un perjuicio al Estado de aproximadamente USD 70 000 por concepto de tributos no pagados.

Lea también: La Aduana dice que pasajeros buscan ingresar artículos para fines comerciales

Tanto los automotores como la mercancía fueron trasladados a las instalaciones del Comando del I Distrito Guayas del Senae para el procedimiento correspondiente.