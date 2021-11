8 militares de la Fuerza Aérea serán indagados por explosión en el radar en Cerro de Montecristi

Por ahora, sobre el radar instalado en el cerro Montecristi, sabemos que está dañado desde este domingo, por una explosión, que no fue originada por dinamita. Así lo aclaró este lunes el ministro de Defensa, Luis Hernández, luego de inspeccionar el equipo de vigilancia y control.

"Yo no he hablado de dinamita en ningún medio. Lo que sí puedo decir es que la Policía Nacional el día de ayer hizo un recorrido alrededor de la antena verificando si es que había algún vestigio que signifique que la explosión se produjo por dinamita, TNT, el uso de la mecha Delta, o cápsula eléctrica y no se encontraron", aclaró Hernández.

Para determinar las causas de los daños se abrieron tres investigaciones: de la Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa, y de la Fiscalía. Hernández reveló que ocho militares, que estuvieron en las instalaciones del radar durante el incidente, serán investigados pues no se descarta su eventual participación.

El primer informe será elaborado por la policía judicial, respecto al tipo de material que habría originado la explosión en el radar.

La denuncia sobre el siniestro que dejó sin vigilancia el espacio aéreo de Manabí, doce días después de la colocación del radar, fue presentada por la FAE ante la Fiscalía.

Otra hipótesis que no descarta el gobierno es un eventual ataque de grupos narcotraficantes afectados por el control y alerta que se decidió emprender en esta provincia. No se sabe por cuánto tiempo estará fuera de servicio el dispositivo de vigilancia.