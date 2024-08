La romería de la virgen de El Cisne inició su recorrido a la ciudad de Loja

Este primer tramo inició a las 6 de la mañana con una misa en el Santuario Nacional de El Cisne, luego continuó su recorrido de 25 kilómetros hasta la comunidad de San Pedro de la Bendita, en Catamayo.

La figura de la churonita lució un vestido blanco con detalles dorados bordados con pedrería. Israel Sarmiento, peregrino de Azogues mencionó que su salud se la he encomendado a la virgen, “ella me ha ayudado a no regresar al hospital nuevamente”.

260 policías resguardaron toda la caminata, además, 230 voluntarios de la Cruz Roja de Loja estuvieron en 11 estaciones de atención inmediata, junto a miembros del cuerpo de Bomberos.

Cerca de 12 mil personas participaron en este primer día, la mañana de este domingo18 de agosto iniciará el segundo tramo hasta el centro de Catamayo, allí permanecerá la imagen de la virgen de El Cisne dos días y el martes inicia el trayecto más largo rumbo a la ciudad de Loja, en total, son 74 kilómetros de recorrido.

La churonita estará allí hasta el 1 de noviembre, día en el que emprende su retorno al Santuario de El Cisne.