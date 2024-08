La falta de insumos para atender a pacientes del IESS deben ser costeados por propios familiares

Una habitación inundada en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS en Guayaquil, desató la indignación de los afiliados.

Un video, el cual fue grabado por los familiares de un paciente, muestra a un hombre de la tercera edad que fue internado el jueves de la semana pasada, tras fracturarse la cadera, reposar en su camilla mientras se realizan labores de limpieza para intentar sacar el agua filtrada desde el baño hacia la sala.

Esto originó el malestar de su familiar, quien expone los riesgos de salubridad que esto implica, incluso aseguró que en casos similares, los pacientes se contagian con otra enfermad a causa de la falta de higiene.

Y ese no es el único problema que han tenido que enfrentar, el señor necesita ser operado pero el procedimiento no se lo han podido realizar por la falta de insumos.

Los familiares reciben listas en papeles pequeños y rasgados, en la que les piden que compren materiales básicos como sondas, agujas, batas quirúrgicas, sábanas descartables y hasta el hilo para suturar al paciente.

"Mi abuelo se rompió el brazo y la cadera, y para enyesarle el brazo tuvimos que comprar todos los materiales. Ni sábanas tienen, no tienen nada, y deben operarlo de la cadera pero no hay insumos, así que lo tienen con paracetamol porque no lo pueden operar por eso", agregó la familiar de un paciente ingresado.

"Aquí no hay nada, todo nos mandan a comprar, desde el hilo, el algódón, las geringas, todo, y si no traes, simplemente no les hacen los procedimientos, ni los bañan", aseguró otra persona que tiene a su papá internado y ha gastado un aproximado de USD 2,000 en el mes y medio que tiene a su familiar ingresado.

Franklin Encalada, gerente del hospital no negó la situación pero aseguró que los procesos de compra para el abastecimiento de medicamentos e insumos ya está en marcha.

"Desde hace un mes asumí la gerencia, y lamentablemente estos cambios administrativos afectan la operatividad de los hospitales, nos dimos cuenta que el stock de insumos y de algunos medicamentos estaban agotados, como el hilo de sutura, sondas, jeringas", alegó el gerente del hospital.

"En cuanto a los medicamentos, estamos abastecidos en un 82.7%, y lo que falta también está en proceso de compra", finalizó el administrador.

Según el funcionario, esta semana el hospital ya contará con todo lo necesario para atender a los afiliados.