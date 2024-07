En 2021 , la Corte Constitucional ya despenalizó el aborto y ordenó a la Asamblea Nacional elaborar un reglamento para su cumplimiento. El resultado no convenció a las organizaciones demandantes, pues el entonces presidente Guillermo Lasso introdujo cambios que, a su criterio, limitan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Cifras de la alianza regional de organizaciones ' Niñas, no madres ', expusieron que entre enero y abril de 2024, Ecuador registró 772 embarazos por violencia sexual en niñas menores de 15 años .

A su criterio, las causales que permiten esta práctica son muy limitados, pues la primera, para precautelar la salud y vida de la madre, es tan abierta, que los profesionales "no saben realmente cuándo pueden aplicar un aborto legal".

La especialista agrega que las bajas cifras de abortos no significan que el resto de embarazos llegue a término, sino que revela un problema aún mayor: la clandestinidad. Las jóvenes y adultas que no desean ser madres, deben acudir a centros no autorizados que ponen en riesgo su vida.

Las cifras, nuevamente, son prueba de ello. Los registros desde el 2014 detallan que 500 mujeres fueron criminalizadas por este delito y el 70 % de esos casos se alertaron desde el sistema de salud pública al que llegan con complicaciones, después de realizarse procedimientos clandestinos. Desde el sistema de salud privado no se registran denuncias.