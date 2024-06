125 familias de dos sectores de Río Verde, en Tungurahua, requieren asistencia

En la búsqueda de otras víctimas participan 45 bomberos y cerca de 100 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, todo se hace bajo la atenta mirada de los miembros de la comunidad.

Erick Portilla, miembro del Cuerpo de Bomberos de Quito, apoya en las labores de rescate, indicó que pueden o no existir más personas debido a que no existe la información necesaria y no se sabe cuántas personas pasaron por el lugar al momento del desastre.

Los esfuerzos de búsqueda se centran en uno de los costados del trazado de la carretera, que fue el sitio más afectado. Solo una estructura quedó en pie de una fila de viviendas que estaban junto a la carretera, cinco de ellas al menos desaparecieron completamente.

Quienes sobrevivieron al desastre ahora buscan un nuevo destino, ya no se sienten seguros y con la ayuda de vecinos trasladan lo que les quedó a sitios en donde piensan seguir sus vidas con más tranquilidad.

Son 125 familias de dos barrios que requieren asistencia y nuevos sitios en donde vivir. La Alcaldía de Baños ya dispuso un terrero con ese objetivo, mientras la Iglesia Católica y otras organizaciones coordinan la ayuda urgente para los afectados.