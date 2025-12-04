Economía
Las ventas por el Cyber Monday crecieron en un 26, 3 % según el SRI

Las ventas durante el 1 de diciembre de 2025, tanto en línea como en establecimientos físicos, alcanzaron USD 1 411 millones.

   
Los ecuatorianos aprovecharon las ofertas por el Cyber Monday. Según el Servicio de Rentas Internas, las ventas crecieron un 26,3 % en comparación al 2024.

Los datos se basan en la información de comprobantes electrónicos generados el lunes 1 de diciembre de 2025, tanto en línea como establecimientos físicos. El SRI indicó que se alcanzaron los USD 1 411 millones en ventas.

Esto representa USD 294 millones más frente a los USD 1 117 millones en ventas que se generaron en el Cyber Monday 2024 en Ecuador. La entidad sostiene que algunas medidas como el adelanto del pago del décimo tercer sueldo, influyó en el incremento de la capacidad de consumo.

Según el SRI, el cierre de 2025 se proyecto como uno de los más favorables de los últimos años en materia económica.

