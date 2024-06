Presidente de la Fenacotip: "No hay una política clara (para focalización de subsidios a los combustibles)"

Actualizada a las 16:20

Los representantes de la Confederación Nacional del Transporte Terrestre y otros gremios se reunieron desde la mañana de este martes 11 de junio con el ministro de Gobierno, Michelle Sensi Contugi, para dialogar sobre el mecanismo de compensación del régimen, ante la eliminación de subsidios a los combustibles.

Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), contó lo conversado después de la reunión.

"No hay todavía una política clara dentro del tema (de focalización de subsidios a los combustibles). Estamos en conversación. Mientras no haya un planteamiento claro, los transportistas no podemos hacer una declaratoria de apoyo o no. Queremos saber cuál será la hoja de ruta frente a los temas compensatorios que tendrían los transportistas", expuso Gómez.

En este sentido, acotó que esperan que desde este viernes ya se instalen, "mínimo", tres mesas de trabajo y diálogo para tratar: