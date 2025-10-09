Economía
SRI: contribuyentes deberán realizar la declaración y el pago de manera simultánea

La medida aplicará primero para dos obligaciones tributarias.

   
    La dirección zonal del SRI en Manabí atiende a la ciudadanía.( SRI )
El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió una resolución para que los contribuyentes realicen la declaración y el pago de obligaciones tributarias de forma simultánea.

En caso de no efectuar el pago completo, la declaración será considerada como no presentada, incluso si existen compensaciones parciales mediante notas de crédito.

Esta nueva disposición entrará en vigencia desde el 3 de noviembre del 2025, en una primera fase, para las declaraciones de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta de los Agentes de Retención; y para las Autorretenciones del Impuesto a la Renta de los Grandes Contribuyentes.

Alexandra Navarrete, directora general del SRI, indicó que la medida busca reducir errores y asegurar el cumplimiento puntual de las obligaciones fiscales.

La disposición se ampliará progresivamente a otras obligaciones tributarias y del ámbito minero, mediante futuras resoluciones de carácter general.

