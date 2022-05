Recaudación tributaria creció un 37%, informó el SRI

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que la recaudación tributaria ascendió a USD 6 653 millones durante los primeros cuatro meses del 2022. Eso representa un incremento del 37%, que equivale a USD 1 780 millones adicionales a lo que se recolectó en el mismo periodo del año pasado.

En la entidad se indicó que eso es resultado de los procesos de control que ejecuta la Administración Tributaria a escala nacional.

Marisol Andrade, directora general del SRI, informó que se intensificaron los controles para identificar a los contribuyentes que no han declarado correctamente o no pagaron los impuestos. Por eso se ejecutaron acciones persuasivas que buscan el cumplimiento de las obligaciones tributarias vencidas o pendientes. En los casos que no se obtuvo respuestas positivas, se procedió a ejecutar las sanciones correspondientes.

Solo en abril de 2022 se recaudaron USD 2 188 millones. Esto representa un crecimiento del 54% (USD 764 millones) frente a la recaudación del mismo mes de 2021 (USD 1 424 millones).

“Es necesario recordar que en abril no existe recaudación derivada de la Ley de Desarrollo Económico con excepción de retenciones en la fuente de personas naturales. Además, por otro lado, las acciones de cobro forzosas generaron una recaudación superior a los USD 260 millones durante el primer cuatrimestre”, manifestó Andrade.