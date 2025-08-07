Economía
07 ago 2025 , 12:25

Los productos ecuatorianos pagan hasta el 30 % de aranceles tras el alza dispuesta por Trump

El que más aranceles pagará, según Fedexpor, será el brócoli, que desde este 7 de agosto enfrentará una tarifa del 29,9 %. Antes de la imposición de la sobretasa pagaba el 14,9 %.

   
  • Los productos ecuatorianos pagan hasta el 30 % de aranceles tras el alza dispuesta por Trump
    Vista de contenedores en el puerto de la ciudad de Keelung, Taiwán.( EFE )
Fuente:
EFE
user placeholder

Redacción y EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

Algunos productos que Ecuador exporta hacia Estados Unidos pagan desde el jueves 7 de agosto, casi un 30 % de aranceles, tras el aumento del 10 % al 15 % de la sobretasa que impuso el presidente Donald Trump, según cifras de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

El que más aranceles pagará será el brócoli, que desde este 7 de agosto enfrentará una tarifa del 29,9 %. Antes de la imposición de la sobretasa ya pagaba un 14,9 %, debido a la ausencia de un acuerdo comercial entre ambos países.

LEA: Los nuevos aranceles de Donald Trump entran en vigor y la guerra comercial con sus socios cobra fuerza

Le siguen las conservas de atún sin aceite, que pagarán un arancel del 27,5 %; las rosas, con un 21,8 %; otras flores, con un 21,4 %; los cables, con un 18,9 %, y otros productos como la pitahaya, que ingresarán al país con un 17,2 %. Los productos tradicionales de Ecuador, como el banano, el cacao o el camarón, pagarán solo el 15 %, ya que antes de la imposición, que inicialmente fue del 10 %, no se les cobraba ningún tipo de arancel.

Impacto transversal

El pasado 31 de julio, el presidente Donald Trump anunció un nuevo plan arancelario que entró en vigor este jueves y que impone un gravamen del 30 % para varios países que no sellaron un acuerdo comercial a tiempo, aunque introduce alivios para quienes sí lo lograron.

Revise: La falta de un TLC con EE. UU. le cuesta a Ecuador USD 250 millones al año, a diferencia de Colombia y Perú

La nueva tasa mínima para las naciones con la que Estados Unidos mantiene una balanza comercial negativa quedó fijada en el 15 %, como es el caso de Ecuador. Fedexpor aseguró que la medida tiene un "impacto transversal" en todos los sectores exportadores del país, ya que Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador.

Además, señaló que con la aplicación de la nueva sobretasa "la brecha de competitividad frente a otros países que sí cuentan con acuerdo comercial se ve afectada de forma significativa".

Aranceles en Ecuador

El pasado lunes, la portavoz del Gobierno ecuatoriano, Carolina Jaramillo, aseguró que habían recibido "con algo de sorpresa" el anuncio del aumento de los aranceles por parte del presidente estadounidense, ya que Quito se encuentra en la fase final de las negociaciones con Washington para intentar disminuir estos porcentajes.

Lea también: Negociación arancelaria entre Ecuador y EE. UU. se cerrará después del 7 de agosto

Esos diálogos son liderados por el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Jaramillo, quien aseguró el miércoles que buscan que Estados Unidos elimine la tarifa, y que aunque no podía dar detalles de la negociación porque era "confidencial", pronto iba a haber "buenas noticias".

Los exportadores aseguraron que es positivo que el Gobierno siga con este proceso, al que han contribuido activamente brindando insumos técnicos o participando en espacios de diálogo, pero que esperan que culmine "lo más pronto posible".

"Actualmente, la relación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos se encuentra en su mejor momento. Hemos consolidado espacios de cooperación a nivel económico, de seguridad y migración; la complementariedad entre ambos países es alta", señaló Fedexpor.

Esta buena relación, agregó el gremio, ahora "debe capitalizarse al más alto nivel de diálogo y traducirse en un entendimiento comercial con resultados concretos, y que el país alcance condiciones de competitividad iguales o más favorables que las de sus competidores".

En 2024, la balanza comercial de Ecuador con Estados Unidos tuvo un déficit de USD 644,5 millones, según estadísticas del Banco Central de Ecuador, al registrar exportaciones por valor de USD 7 024 millones e importaciones por valor de USD 7 668 millones (unos 6.955 millones de euros).

Revise además: Exportadores ecuatorianos advierten impacto inmediato si EE. UU. impone arancel del 15 %

Sin embargo, si se retira de la ecuación el petróleo y sus derivados, el intercambio comercial tuvo un superávit para Ecuador de USD 2 306 millones, al registrar exportaciones por USD 5 043 millones e importaciones por USD 2 737 millones.

Después del petróleo, los productos más exportados desde Ecuador a Estados Unidos en 2024 fueron los camarones, con envíos por valor de USD 1 546 millones; el banano, con USD 512 millones; y el cacao y sus derivados, con USD 484 millones.

Temas
aranceles
Donald Trump
Ecuador
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas