Los productos ecuatorianos pagan hasta el 30 % de aranceles tras el alza dispuesta por Trump

Algunos productos que Ecuador exporta hacia Estados Unidos pagan desde el jueves 7 de agosto, casi un 30 % de aranceles, tras el aumento del 10 % al 15 % de la sobretasa que impuso el presidente Donald Trump, según cifras de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor). El que más aranceles pagará será el brócoli, que desde este 7 de agosto enfrentará una tarifa del 29,9 %. Antes de la imposición de la sobretasa ya pagaba un 14,9 %, debido a la ausencia de un acuerdo comercial entre ambos países. LEA: Los nuevos aranceles de Donald Trump entran en vigor y la guerra comercial con sus socios cobra fuerza Le siguen las conservas de atún sin aceite, que pagarán un arancel del 27,5 %; las rosas, con un 21,8 %; otras flores, con un 21,4 %; los cables, con un 18,9 %, y otros productos como la pitahaya, que ingresarán al país con un 17,2 %. Los productos tradicionales de Ecuador, como el banano, el cacao o el camarón, pagarán solo el 15 %, ya que antes de la imposición, que inicialmente fue del 10 %, no se les cobraba ningún tipo de arancel.

Impacto transversal

El pasado 31 de julio, el presidente Donald Trump anunció un nuevo plan arancelario que entró en vigor este jueves y que impone un gravamen del 30 % para varios países que no sellaron un acuerdo comercial a tiempo, aunque introduce alivios para quienes sí lo lograron. Revise: La falta de un TLC con EE. UU. le cuesta a Ecuador USD 250 millones al año, a diferencia de Colombia y Perú La nueva tasa mínima para las naciones con la que Estados Unidos mantiene una balanza comercial negativa quedó fijada en el 15 %, como es el caso de Ecuador. Fedexpor aseguró que la medida tiene un "impacto transversal" en todos los sectores exportadores del país, ya que Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador. Además, señaló que con la aplicación de la nueva sobretasa "la brecha de competitividad frente a otros países que sí cuentan con acuerdo comercial se ve afectada de forma significativa".

Aranceles en Ecuador