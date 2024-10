A través de concursos internacionales , la petrolera pública adjudicó los cargamentos de crudo Oriente a la empresa estatal Petrochina International CO. LTD. , al presentar un diferencial de -5,25 dólares por barril y un premio de +0,03 dólares por barril (que aplica únicamente a los dos cargamentos de 1 080 000 barriles).

Según Petroecuador, de enero a agosto de este año, la empresa pública exportó más de 75 millones de barriles de crudo con ingresos por más de 5,3 millones de dólares.

Estas cifras representan mayores barriles y recursos para el país, en comparación con el mismo periodo en 2023, donde se vendieron más de 65 millones de barriles, generando ingresos por más de 4,2 millones de dólares.

Asimismo, indicó que este año se liberaron un promedio de 3,6 millones de barriles mensuales para la comercialización de crudo ecuatoriano en el mercado spot, tras la culminación de dos contratos a largo plazo que mantenía Petroecuador con las compañías Shell Western Supply and Trading Ltd., PTT International Trading PTE Ltd. y la renegociación con Petrochina International Co. Ltd.

En total son 10 cargamentos mensuales liberados que permiten tener mayor liquidez en el mercado, explicó Petroecuador antes de señalar que alrededor del 75 % del saldo exportable del crudo ecuatoriano se coloca actualmente en ventas spot.

El petróleo es uno de los principales productos de exportación que alimentan el presupuesto general del Estado.