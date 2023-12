La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ve oportuna la jornada laboral por horas en Ecuador

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, habló sobre la situación de desempleo en Ecuador y las acciones para disminuirlo en una entrevista con Contacto Directo la mañana de este lunes 18 de diciembre del 2023.

Consultada sobre el trabajo por horas en el país, dijo que lo ve "oportuno y correcto". Explicó que hace dos meses participó en el Congreso Iberoamericano de Derecho Laboral y concluyó que los laboralistas coinciden en que dadas las condiciones de la juventud en el mundo "se hace necesario la incorporación del trabajo por horas".

"Trabajo por horas que se realiza en otras sociedades sin ninguna dificultad en la medida en que se cumple con el contrato debidamente establecido y con la seguridad social. Permite a los jóvenes incorporarse al mercado laboral", expuso.

LEA: Reforma tributaria: la Asamblea sesionará el 19 de diciembre para tratar en segundo debate la propuesta

No obstante, esto requiere de una modificación constitucional. ¿Irán tras ese camino? La Ministra respondió que no le tiene miedo a los retos y el gobierno tampoco.

Y agregó que no hay que confundir flexibilización laboral con precarización laboral. La primera, dijo, es una incorporación de modalidades de formas de trabajo de acuerdo al mercado. La segunda conlleva no tener seguridad social, no tener contrato, condiciones de trabajo deplorables, entre otros.

La ministra Núñez también señaló que la reforma tributaria enviada a la Asamblea busca incorporar a jóvenes al mercado laboral. Tienen la expectativa de entre 2 000 y 3 000 nuevos puestos para una población de entre 18 y 29 años.

LEA: El Gobierno de Noboa busca evitar el pago de USD 700 millones al Banco Central en el 2024

Mire la entrevista completa en la parte superior