Economía
28 nov 2025 , 10:30

Lotería Navidad 2025: Este año la Junta de Beneficencia de Guayaquil sorteará USD 3 millones y autos semanales

Julio César Alvarado, gerente de la Lotería Nacional, indicó que las actividades que él representa significa el 50 % de los ingresos para las obras de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

La Lotería Nacional sorteará USD 3 millones este 2025 para el premio de entero por Navidad, que cada uno de sus 40 fracciones vale USD 75 mil, cuyos compradores también participan por un auto semanal.

Julio César Alvarado, gerente de la Lotería Nacional, indicó que las actividades que él representa significa el 50 % de los ingresos para las obras de la JBG.

"No solo Lotería, también Lotto, Pozo y todo el set de productos que tenemos. Ahora, hay la presencia de nuevos juegos, el acceso digital a otras instancias que no tienen el carácter social que sí tiene la Lotería Nacional", comentó.

Le puede interesar: El edificio en el que se levanta el hospital Luis Vernaza de Guayaquil cumple 100 años

La decisión de sortear USD 3 millones por la lotería navideña este año, un valor que se ha manejado en anteriores ediciones, se toma en función de la expectativa de los consumidores, aseveró Alvarado.

"Realmente cuando hemos estado trabajando con las consultas a los consumidores, USD 3 millones sigue siendo hoy un montón de dinero y la verdad es que cambia la vida de cualquier persona", dijo.

El gerente de la Lotería Nacional dijo que promueven el valor de juego responsable. "Tenemos controles que aplicamos con nuestros diferentes jugadores para evitar que haya justamente un exceso de juego en ese sentido", comentó.

Lea también: Guayaquileño gana 2 millones de dólares en la lotería

Indicó que buscan que la gente se divierta y que así contribuyan al mismo tiempo a una obra social en todo el país.

El sorteo de la Lotería Nacional se realizará el 24 de diciembre al mediodía.

Puede ver la entrevista completa haciendo click aquí o reproduciendo el video que está al inicio de esta nota.

Temas
lotería
Junta de Beneficencia
Lotería nacional
Ecuador
Guayaquil
Noticias
Recomendadas