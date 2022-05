Los salarios astronómicos que ganan jóvenes recién egresados de la universidad en EE.UU.

"Regresan con ofertas de US$120.000 y US$140.000", cuenta el fundador de My Consulting Offer, con sede en Georgia, EE.UU. "En el clima actual, los graduados pueden ganar mucho más dinero que hace unos años".

¿O podrá tener consecuencias no deseadas, tanto para los jóvenes con altos ingresos como para la fuerza laboral en general?

Esposas de oro y otros problemas

Para Nguyen, "los salarios altos abren oportunidades para las personas que simplemente no las habrían tenido, y no les quita dinero a quienes comenzaron con salarios más bajos".

Además, es posible que las propias empresas no obtengan necesariamente lo que pagan. Si bien los salarios altísimos pueden "comprar" efectivamente la voluntad de un candidato de registrar regularmente horas extras no pagadas, no necesariamente garantiza una mejor ética de trabajo.