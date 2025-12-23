La liquidación de TAME llega a su fin tras más de cinco años

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) culminó la liquidación de la aerolínea TAME EP tras más de cinco años de procesos.

La liquidación empezó en mayo de 2020 y se concretó el 19 de diciembre de 2025 con la firma de la escritura pública entre la subsecretaria de Transporte Aéreo, Patricia Chiriboga, y la liquidadora de TAME EP 'En Liquidación', Lucía Quilachamin Soto.

LEA: TAME, en proceso de liquidación, devolverá el dinero a 253 ciudadanos que no pudieron usar sus boletos aéreos

El MIT destacó que "se culminó de manera favorable la depuración de cuentas contables y la reducción del pasivo (deudas), el pago del Fondo Global a los jubilados que optaron voluntariamente por el beneficio y el reembolso de valores a los usuarios que, debido a afectaciones operativas de la aerolínea, no pudieron utilizar sus pasajes aéreos. Todo el proceso priorizó la atención a personas de la tercera edad y con discapacidad".

En junio de 2025, el presidente Daniel Noboa amplió el plazo de liquidación de la Empresa Pública TAME EP hasta el 31 de diciembre de 2025.

El proceso de liquidación de la TAME EP empezó en 2020, bajo la presidencia de Lenín Moreno.

LEA: Contraloría confirmó glosas a siete exgerentes de TAME

​​​​​​