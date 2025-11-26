Economía
26 nov 2025 , 10:40

Leonard Bruns es el sexto gerente de Petroecuador que renuncia durante el gobierno de Noboa

Bruns notificó su decisión de retirarse de su cargo, la noche del martes 25 de noviembre. Se desconocen los motivos de su salida.

   
  • Leonard Bruns es el sexto gerente de Petroecuador que renuncia durante el gobierno de Noboa
    Foto de Leonard Bruns, durante la rendición de cuentas de Petroecuador en junio de 2024.( Petroecuador )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

Leonard Bruns, quien era gerente de Petroecuador desde mayo de 2025, renunció a su cargo la noche del martes 25 de noviembre.

Su decisión, cuyos motivos se desconocen por el momento, fue notificada mediante el sistema de gestión documental Quipux.

Le puede interesar: Salario básico unificado 2026: ¿en cuánto podría fijarse el monto mínimo si no hay consenso en el Consejo Nacional de Trabajo?

Así, se produce la sexta salida de un gerente de la empresa pública más valiosa de Ecuador durante los dos años de gobierno de Daniel Noboa. Sus antecesores fueron:

  • 1) Eduardo Xavier Miranda
  • 2) Sylvia Marcela Reinoso
  • 3) Diego Fernando Guerrero
  • 4) Leydi Jiménez
  • 5) Roberto Concha

    • Ecuador tenía previsto, según el Viceministerio de Hidrocarburos, de terminar el año con 500 mil barriles de petróleo diarios extraídos. Sin embargo, según el balance de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero (ARCH), actualmente se están sacando 470 mil barriles por día.

    Temas
    Petroecuador
    petróleo
    renuncias
    gobierno Noboa
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas