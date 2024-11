El analista Jorge Luis Hidalgo dijo que eso le ha costado al país unos USD 800 millones. Ecuacorriente asumió que para 2015 iba a tener funcionado la hidroeléctrica, pero no cumplió. A partir de 2017, en la correspondencia con ministros y viceministros dijo no estar interesada en construirla.

En el oficio dirigido al ministro Javier Córdova, la compañía indicó que el proyecto hidroeléctrico contemplado inicialmente ya no se requería. Tres años más tardes, en una carta enviada al entonces ministro René Ortiz, los empresarios chinos ratificaron que no iban a construir la central, porque a su criterio, no se justificaba.