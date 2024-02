La Asobanca analiza presentar una acción de inconstitucionalidad por el impuesto a las utilidades

El Pleno de la Asamblea no dio paso al incremento del iva, pero sí al pago de otros impuestos que se cobrarán a bancos, cooperativas de ahorro y crédito y empresas.

La creación de estas contribuciones, como se las ha denominado en el en el texto aprobado, contradicen lo estipulado en la Constitución, porque el artículo 135 señala que sólo el presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos.

Este argumento está bajo análisis en Asobanca, cuyas autoridades estudian lo que harán frente al impuesto del 25 % a las utilidades del banca. No descartan presentar una acción de inconstitucionalidad. "Ese impuesto que se ha aprobado para los bancos es discriminatorio y en consecuencia podría ser inconstitucional", manifestó Marco Rodríguez, presidente de Asobanca.

Antes de presentar una acción en la Corte Constitucional (CC), Asobanca espera la emisión del Reglamento de la Ley y contempla que se reconsideren porcentajes, montos y plazos para la contribución. El Comité Empresarial Ecutoriano también analiza los posibles escenarios legales y posibles acciones antes de que inicie la ley.

Argumenta no se puede cobrar un impuesto adicional a los grandes contribuyentes sobre sus ganancias reportadas en 2022 y 2023. La ley no es retroactiva; es decir, la Asamblea no lo puede hacer.

