Ecuador atraviesa por una severa crisis en el sector energético por el estiaje. De hecho un informa de la Contraloría General señala que la falta de gestión en el sistema hidroeléctrico del Ecuador repercutió en el abastecimiento de luz a escala nacional.

Sobre este tema se refirió hoy, martes 10 de septiembre de 2024, Katheryn Pazos Sánchez, presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, en el programa Contacto Directo de Ecuavisa. El Gobierno anunció que no habrá apagones, ¿eso es una certeza o solo una ilusión? "Yo creo que es una esperanza que ellos tienen con todas las medidas que todavía no se toman, pero se ha afirma que las implementaron. Es más una esperanza que una realidad".

Afirmó que se realizan acciones, pero no se concretan. Por ejemplo, la barcaza llegó antes de la fecha, pero no hubo otras consideraciones para poder instalar estos sistemas de generación que se contratatan. Lo mismo de la nueva generación en Quevedo o Salitral. A su juicio, no hay certezas en las fechas cuando comiencen a funcionar.

