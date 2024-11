Lloverá el sábado 9 y domingo 10 próximos. Para el resto de días no habrá predicciones de precipitaciones. Por lo tanto, hay que guardar el agua para mantener la generación eléctrica. Insistió que cada semana irán variando los rangos de cortes de luz.

Manzano dijo que no hay riesgo hasta el sábado. "El gran factor aquí es cuando hay lluvias en Coca Codo Sinclair (...) No teníamos lluvias programadas para tres días y hoy, a las 05:00, entra una lluvia en la parte del complejo Paute-Mazar y Coca Codo. Ahora tengo que esperar que se evidencie ese incremento de caudal en Coca Codo y manejar mejor esa energía".

La ministra de Energía y Minas (e), Inés Manzano , fue entrevistada la mañana de hoy, viernes 8 de noviembre de 2024, en Contacto Directo de Ecuavisa. Anunció que en el país "no hay las condiciones adecuadas para seguir con seis horas de racionamientos" y se deberá avanzar a un incremento de ocho horas, a partir del próximo domingo 10 de noviembre.

¿Se debe descartar que Colombia venda energía a Ecuador? La ministra agradeció al país vecino por el apoyo y a su presidente, Gustavo Petro. Contó que hubo una reunión con el presidente de Ecopetrol. Con el gerente de comercialización se dialoga todos los días. "Por primera vez estamos haciendo un contrato entre Ecuador y una empresa privada que es el agente comercializador de Ecopetrol. Ayer estuvimos conversando porque inicialmente Ecopetrol nos entregaría 70 megavatios (próximamente)".

También 100 adicionales y 25 más que sumarían un total de 195 que entrarían al país a fines de la próxima semana. No dio fechas para la ejecución de la medida, pero se espera que esa cantidad de megavatios sea proporcionada a Ecuador en su totalidad y no por partes, desde Colombia. "Son tres días de pruebas, no es cuestión de encender la máquina, sino que debe haber un proceso".

Manzano añadió que Termoesmeraldas comenzó a aportar con 100 megavatios desde hace dos días. El idea es ir reduciendo las horas de cortes de luz paulatinamente. Asimismo, el Gobierno busca entrar con una barcaza que no es el mismo proveedor actual, sino de otra firma que tiene soluciones interesantes con equipos nuevos. "Se trata de una barcaza de 440 MW, pero en el lugar que lo voy a poner tengo para 300. Con eso vamos mejorando". No llegará en enero, sino que desde que se ponen de acuerdo en la propuesta puede intalarse en 20 días. "Están en San Diego".

¿Qué pasará con los generadores duales en tierra? ¿Por qué hubo retrasos? La funcionaria explicó que se dio un incumplimiento y se hizo la notificación para velar por los recursos económicos del Ecuador. Posiblemente se dé un proceso de terminación unilateral del contrato y eso toma su tiempo. "No queremos personas que le tomen el pelo al Ecuador".

