Guillermo Lasso entregará este viernes a la Asamblea un proyecto urgente en materia económica

Este jueves a las 21 horas el presidente Lasso anunciará detalles de su proyecto de ley.

Inicialmente era una reforma laboral, a ella se sumó una reforma tributaria, luego incluyeron normas en el ámbito económico y así fue creciendo el proyecto que este viernes llegará a la Asamblea y que deberá ser analizado con el carácter de económico urgente.

El gobierno planteó así la propuesta como una estrategia política.

"Si se trata de hacerlo en forma aislada, individualizada, las cosas se van a complicar mucho más", afirmó Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad.

Los equipos del régimen aún afinan el proyecto que llevaría el mismo presidente Lasso al Legislativo, en donde ya empezaron los diálogos políticos en busca de apoyos.

Pero eso no es lo que creen las organizaciones sociales y laborales que anunciaron su rechazo a la propuesta.

Los gremios incluso abrieron un diálogo con el Ejecutivo y uno de sus pedidos fue que primero se socialice la propuesta antes de enviarla al Legislativo.

"No es coherente lo que está haciendo el gobierno. Por un lado llama al diálogo, pero por otro lado me adelanto en presentar un proyecto que no ha sido socializado, debatido", cuestionó José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores.

El gobierno ya da por hecho que su propuesta sería rechazada en la Asamblea y por eso ya planifica la reacción.

"Se tiene previsto recurrir a herramientas de democracia directa como la consulta popular. De tal manera que sea la población quien frente a estos bloqueos se pronuncie con su veredicto respecto sobre la temática que se le consulte", añadió Fuertes.

Por eso el régimen ya analiza también el contenido de una posible consulta en vista de que se requerirá un mecanismo para que la población conozca el proyecto y pueda pronunciarse.