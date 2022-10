Guillermo Lasso: ¿Cómo marcha su modelo económico?

Mientras el gobierno del presidente Guillermo Lasso defiende los primeros resultados de su modelo económico, sus detractores aseguran que solo se ha protegido la macroeconomía y que, por esta razón, los ciudadanos aún sienten que la crisis, que comenzó con el fin de la bonanza petrolera a finales de 2014 y se agravó con la pandemia, no ha terminado.

Pero el editor de la publicación Análisis Semanal y columnista de la revista Vistazo, Alberto Acosta Burneo , insiste en que la economía aún no está en orden más allá de la agenda desplegada por el presidente Lasso. “Este Gobierno tiene que asumir las deudas que los gobiernos anteriores por populistas no quisieron pagar”.

Por su parte, Wilma Salgado, también ministra de Economía en la época de Rafael Correa , el alto riesgo país es la consecuencia de no haber dinamizado la inversión pública en el Ecuador. “Solo se han interesado en reforzar con más de 9.000 millones de dólares la reserva internacional a costa de un gran ajuste a los más pobres”. “Es este Gobierno el que ha impulsado un gran paro económico”:

Sin embargo, Pozo señala que los agentes externos no solo ven en Ecuador su predisposición a honrar las deudas, sino la dificultad que tienen las élites políticas para impulsar las reformas. De allí que asegura que los más de 1.600 puntos de riesgo país , incluso reflejan la debilidad del Gobierno y hasta la posibilidad de que este no termine su mandato.

En ese sentido, reconoció que hay avances destacables en este momento como el repunte de las ventas a nivel nacional que ha crecido más allá de los niveles de 2019. Y que exista una política de poner más de 800 millones de dólares en créditos y microcréditos o el pago de una parte de la deuda al IESS.

Sin embargo, advirtió que mientras que el Estado no mejore su calidad de gasto no habrá forma de solucionar los problemas de la ciudadanía. Este punto, lo rebate Salgado al decir que hay indolencia en el Estado al punto que ni los policías tienen chalecos para combatir el crimen.

Pozo y Acosta insisten en que a nivel presupuestario el gasto público no ha disminuido, pero sí hay problemas de gestión en la operación estatal. De esta manera, piden a las autoridades impulsar un amplio nivel de reformas para poder trabajar en la mejora de la economía. Incluso creen que la Ley de Inversiones, en consenso con la Asamblea, no será suficiente si no hay una reforma laboral.

Wilma Salgado cree que la gestión económica del Régimen, sí, es causal de que este salga del poder, pero Pozo y Acosta creen que el país no necesita más inestabilidad, sino certezas.

