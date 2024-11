Los gremios productivos están en desacuerdo con la modificación del impuesto a la salida de divisas

El anuncio sobre la modificación del impuesto a la salida de divisas generó la inmediata reacción de los sectores productivos quienes, según el Gobierno son los beneficiarios de la medida.

Sin embargo, no están de acuerdo con la decisión del Ejecutivo. José Antonio Camposano, presidente de la Cámara de Acuacultura, aclaró que lo que se dice desde el Palacio de Carondelet no es correcto, ya que no se va reducir el impuesto, sino lo contrario.

"Hoy cuando se anuncia que se lo baja a 2.5 %, lo que también se podría decir es que se lo está incrementando de un efecto cero que tenía, a un efecto real que va a ser el 2.5 % de ISD sin opción a devolución, que va a encarecer materias primas y bienes de capital", comentó.

Le pueden interesar: Usuarios pueden pedir devolución de los bienes o servicios adquiridos en el Black Friday

Ejemplificó este tema con una serie de insumos que requiere el sector camaronero, como la soya y el trigo. Señaló que entre esas dos subpartidas están casi USD 35 millones de sobrecosto que deberán asumir a partir del próximo año.

El camarón es el principal producto de exportación no petrolera de Ecuador, le sigue el banano. Sus productores y exportadores también se verán afectados.

"Nosotros tenemos alrededor de 96 subpartidas. tenemos justamente fertilizantes, semillas, abono orgánico, adhesivos que son parte de la cadena de producción y exportación" apuntó José Antonio Hidalgo, director de la Asociación de Exportadores de Banano.

El director gremialista lamentó que no se haya eliminado el impuesto, como el presidente Daniel Noboa lo ofreció en algún momento. "Había la oportunidad de poder dejarlo en cero y mantener justamente el beneficio que se tenía anteriormente como crédito tributario", comentó Hidalgo.

Lea también: Las empresas privadas que tengan sistemas fotovoltaicos pueden solicitar un medidor bidireccional

El Comité Empresarial Ecuatoriano difundió un comunicado en el que señala que es fundamental que las políticas tributarias no confundan salida de divisas con producción e inversión. Solicitaron que el listado de preferencias incluya, con criterio técnico, insumos estratégicos para mantener la competitivas y el desarrollo económico de Ecuador.

Caso contrario, advierte el gremio, la medida tendrá un impacto en el consumo y la inflación.