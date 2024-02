El gremio exportador señala al 2023 como el de menor crecimiento de los últimos siete años

Las exportaciones no petroleras y no mineras supusieron el 60,3 % del total de los USD 31 126 millones que registró el país en bienes y servicios al mercado exterior en 2023, un valor global que significó una caída de -5 % sobre 2022 , debido principalmente al descenso de los envíos de petróleo, aunque el superávit de la balanza comercial fue positivo con USD 1 988 millones.

Las exportaciones no petroleras y no mineras de Ecuador tuvieron en el 2023 el crecimiento más bajo de los últimos años. Datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) , el país alcanzó USD 18 792 millones de dólares, apenas un 3 % más que el valor facturado en 2022 , debido a la caída de los precios de varios de los principales productos de la canasta exportadora.

El primer mercado de destino de las exportaciones no petroleras y no mineras de Ecuador fue, un año más, China, con una facturación de USD 4 348 millones, lo que supone un mínimo aumento del 0,1 % respecto al año anterior.

Las perspectivas son que el comercio con China pueda experimentar un impulso en los próximos años con la entrada en vigor del acuerdo comercial entre ambos países, ratificado hace dos semanas por la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador.

A China le sigue la Unión Europea (UE) con USD 3 990 millones, un 14 % más en facturación. En tercer lugar, figura Estados Unidos; según el presidente de Fedexpor, Miguel Ribadeneira, el hecho de no contar con un acuerdo comercial con este país hizo que el valor de las exportaciones a este mercado cayeran -1 % en 2023, con USD 3 979 millones.

Como cuarto destino de las exportaciones ecuatorianas está Rusia con cerca de USD 900 millones, sostenidos principalmente por el banano y las flores, que no han dejado de enviarse desde el inicio de la invasión a Ucrania ni tampoco en la controversia ya superada de la suspensión de cinco empresas exportadoras de banano por la presunta presencia de la mosca jorobada en envíos de banano.

Las exportaciones de Ecuador a la Comunidad Andina (CAN), que integran también Bolivia, Colombia y Perú, experimentaron en 2023 un retroceso de -23 %, con una facturación de 1.152 millones de dólares. Fedexpor destacó que Ecuador se consolidó como el segundo exportador más importante de productos no petroleros no mineros en la CAN, por encima de Perú.

Las exportaciones no petroleras y no mineras, mientras tanto, pudieron seguir creciendo un 3 % en 2023, las de Colombia y Perú cayeron en -9 % y -5 %, respectivamente.

Por sectores, el acuícola-pesquero: experimentó una reducción del 2 % en el valor de sus exportaciones, afectado por menores precios para el camarón y condiciones climáticas adversas; mientras que el agrícola y agroindustrial creció más del 10 %, impulsado por la recuperación del sector bananero y el aumento del precio del cacao en grano.

El sector manufacturero tuvo una reducción del 9 %, a consecuencia del ajuste económico regional y la disminución en la demanda de productos manufacturados del país, mientras que las exportaciones de servicios registraron USD 1.369 millones de dólares, con un crecimiento del 2 % sobre 2022.