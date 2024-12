A SOLCA Manabí la noticia le llama la atención, ellos dicen que el Gobierno todavía les debe y que no es poca plata. Jaime Robles, presidente de SOLCA Manabí , da más información:

Reconocen que han recibido pagos mensuales durante este año, pero señalan que los montos no llegan siquiera a cubrir los gastos mensuales que tiene la entidad en esa provincia.

Y que entonces se complica la atención porque los proveedores , con quienes tienen una deuda de USD 20 millones , ya no les quieren dar insumos ni medicinas.

Pero ese no es el único dinero por cobrar que tienen las dializadoras ni SOLCA, recuerdan que hay otra deuda millonaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que sigue creciendo porque las atenciones no se han suspendido pese a que los pagos no llegan a tiempo.