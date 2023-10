El gobierno fijará el sueldo básico para 2024 en USD 475, si el Consejo de Salarios no llega a un acuerdo

El ministro de Trabajo, Patricio Donoso , dijo en una entrevista radial que confía en que el Consejo llegue a un acuerdo. Sin embargo, si no se logra, será el Ejecutivo quien defina el incremento y este será de USD 25 , según el ministro de Gobierno, Henry Cucalón.

Uno de los ofrecimientos de campaña del presidente Lasso fue incrementar el sueldo básico hasta los USD 500 durante sus cuatro años de gestión.

La salida prematura del Mandatario no le permitirá alcanzar ese monto; no obstante, sí cumplirá con el incremento ofrecido, si los miembros del Consejo no llegan a un acuerdo. Así, el SBU alcanzaría los USD 475 y aplicaría desde el 1 de enero de 2024.

Le puede interesar: Daniel Noboa fue invitado a una reunión del Consejo de Seguridad, contó Cucalón

Según explicó Henry Cucalón en una entrevista para El Universo, el alza se definirá en la actual administración para no dejar el proceso pendiente al gobierno de Daniel Noboa.