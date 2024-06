El Gobierno pagará deudas con bienes que administra Inmobiliar

El Gobierno pagará sus deudas con bienes que administra Inmobiliar. Y esa Secretaría tiene 4 943 en su inventario.

Son edificios, departamentos, locales comerciales, terrenos y vehículos, pero no todos pueden ser comercializados. Por ejemplo, cuando el bien es parte de un proceso legal, cuando no tiene linderos establecidos o no cuenta con permisos para enajenación.

"Unos están en ocupación, unos están en arriendo, unos están en comodato. Tenemos 60 días para pulir esa base de datos y saber cuáles bienes están libres para poder ser negociados y dados en dación de pago", explicó Alexis Zapata, subsecretario de Regularización y Comercialización.

