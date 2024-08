Pero esta empresa no cesará sus operaciones, continuarán con la fabricación de tubos de escape para repuestos, bicicletas y línea ferretera .

"Se necesitaría volúmenes muchísimos más importantes de lo que actualmente nosotros manejamos, y lastimosamente no lo hay. El mercado no lo tiene y no lo necesita", expresó Saskia Molina, gerente financiera de la empresa.

Ambas empresas ecuatorianas tienen más de 30 años y cuentan con certificaciones y reconocimientos internacionales que avalan su trabajo y les permiten proveer a Chevrolet.