Las exportaciones no petroleras ni mineras de Ecuador crecieron un 10 % el primer semestre de 2025, reporta Fedexpor

El volumen del cacao exportado en el primer semestre de 2025 supera en un 34 % al del 2024, y su valor incrementó en un 82 %. Su principal destino es la Unión Europea.

   
    Los trabajadores recogen granos de cacao en un patio de secado en Guayaquil, Ecuador, el 20 de mayo de 2025.( Marcos Pin/AFP )
Las exportaciones no petroleras ni mineras de Ecuador registraron un aumento del 10 % en volumen en el primer semestre de 2025, informó la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

Esto implica que se han exportado 570 mil toneladas más que en el primer semestre del año anterior. Este crecimiento del volumen exportado es superior al promedio de los últimos cinco años (3 %), reporta el gremio.

Hasta el mes de junio, las exportaciones totales del país alcanzaron USD 18 814 millones, cifra mayor en 11 %, respecto al mismo periodo de 2024.

Los envíos no petroleros no mineros representaron el 67 % del total exportado y aumentaron en 22 % en comparación al valor exportado durante el primer semestre de 2024.

De este grupo, el camarón es el principal producto exportado y aumentó su valor exportado en 20 % en el primer semestre de 2025. Su prinicipal destino es China.

El volumen del cacao exportado en el primer semestre de 2025 supera al del 2024 en un 34 % y su valor incrementó en un 83 %. Es vendido principalmente en la Unión Europea.

El banano y plátano incrementaron en 15 % su valor exportado, teniendo como destino principal a la Unión Europea y Rusia. Las exportaciones de enlatados de pescado aumentaron su valor exportado en 14%, mientras que el atún y pescado redujeron su valor exportado en 6%.

