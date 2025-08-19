Las exportaciones no petroleras ni mineras de Ecuador crecieron un 10 % el primer semestre de 2025, reporta Fedexpor

Las<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ecuador-alcanza-record-exportaciones-no-petroleras-NH9801429 target=_blank> exportaciones no petroleras ni mineras</a> de Ecuador registraron un aumento del 10 % </b>en volumen en el primer semestre de 2025, informó la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor). <b>Esto</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ecuador-alcanza-record-exportaciones-no-petroleras-NH9801429 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/estados-unidos-propuso-ecuador-reducir-arancel-grupo-productos-XM9952981 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>