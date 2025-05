29 entidades financieras no pueden operar en Ecuador este 2025, según la Superintendencia de Bancos

La lista de autoridades financieras no autorizadas para operar en el país no dejan de crecer. Este 6 de mayo de 2025, la Superintendencia de Bancos actualizó la lista y pasó de 25 a 29 entidades que no pueden realizar este tipo de actividades durante 2025.

"De conformidad con el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero, ninguna persona natural o jurídica ajena al sistema financiero nacional puede captar dinero del público ni realizar actividades exclusivas del sector financiero", escribió la superintendencia en un comunicado que difundió en redes sociales.

Le puede interesar: Ecuador firma convenio con Israel para modernizar su sistema energético

Dichas entidades tampoco pueden realizar publicidad o documentos que den a entender a la ciudadanía que operan legalmente en el Ecuador.

“Se recomienda a la ciudadanía verificar siempre la legalidad de cualquier institución antes de confiarle sus recursos”, indicó la Superintendencia. También compartió un enlace para que la ciudadanía revise qué entidades son ilegales y así evitar estafas.

Le puede interesar: USD 46 millones es el balance de ganancia que dejó el feriado del Día del Trabajador, según el Ministerio de Turismo