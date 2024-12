La Ley del Empleo Joven provocará gastos adicionales y no generará más plazas laborales, apuntan analistas

Cuando entre en vigencia la ley, si no tiene cambios del Ejecutivo, generará gastos adicionales para las empresas, según ellos en:

Tres economistas consultados por Televistazo , tras revisar esas reformas, concluyeron que obligatoriedades y restricciones no generan empleo .

La Asamblea aprobó una ley que obliga la contratación de jóvenes en el sector público y privado , al menos el 10 % de la nómina deberá tener entre 18 y 29 años y en esos contratos no se aplicará el periodo de prueba.

Opinan que, en lugar de incrementar las plazas de trabajo, las disminuirá. "No pueden hacer que las personas ganen más o que tengan más empleo por ley. Mientras más trabas le pongan al empleo, provocan más informalidad", señala Oswaldo Landázuri.

Alberto Acosta Burneo califica un error a esta medida, porque obligan a contratar personal por un objetivo político y no porque lo necesiten.

La propuesta aprobada tiene, según señalan, vacíos e imprecisiones. No se establece el tiempo en el que se deberá ejecutar la norma; no se especifica qué pasa con las empresas que tienen la nómina completa; no se aclara si para contratar a jóvenes se deberá despedir personal o se refiere a las vinculaciones futuras.

Para los expertos. la falta de empleo es un problema estructural que requiere atraer inversión, aumentar la productividad y conectar la preparación de los jóvenes con las necesidades del mercado.

En la Ley tampoco se especifica qué tipo de empresas deberán cumplir la obligatoriedad de contratación, por ejemplo, con las pequeñas compañias con menos de 10 empleados o los pequeños emprendimientos.