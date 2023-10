El sistema eléctrico de Ecuador, que depende en su gran mayoría de hidroeléctricas, está en emergencia. El nivel de agua en las represas que alimentan a las centrales generadoras de energía es bajo y el país no puede producir la cantidad de luz que necesita la población. Según expertos, el problema es "muy grave".

De acuerdo al Operador Nacional de Electricidad (Cenace), alrededor del 70 % de la energía que necesita el país se produce en las hidroléctricas. La cifra varía entre días. Por ejemplo, el miércoles 18 de octubre el 67 % de la electricidad provino de fuentes hidráulicas.

La demanda restante se suple parcialmente con la producción de plantas termoeléctricas, que funcionan con fuel oil, petróleo crudo, diésel y gas natural; además de centrales eólicas, de biomasa, biogás o fotovoltaicas.

Sumada toda esta producción, el país no alcanza a abastecer a su población, por ello necesita comprar electricidad a Colombia. Ecuador no puede adquirir energía de Perú porque no tiene la infraestructura para hacerlo, no obstante, ante la emergencia, se está analizando cómo se importa electricidad del vecino del sur.

El miércoles pasado Ecuador generó 4 612 megavatios, que fue la misma cantidad que necesitó ese día, es decir, alcanzó con la producción nacional. Para este jueves se estimaba que la demanda nacional iba a ser de 4 390 megavatios. También se tenía previsto que la producción nacional iba a ser suficiente.