El Gobierno espera mayor recaudación con el presupuesto para el 2023

Se espera recaudar más que en este año, pese a ello, el ministro de economía , precisó que no habría incremento de impuestos.

El exministro de economía, Mauricio Pozo, cree que no se deberían incrementar los impuestos para el siguiente año y así obtener más ingresos al presupuesto.

Además, el gobierno plantea obtener otros ingresos, los no permanentes, por un monto de 5 mil millones de dólares. Son los ingresos que no se obtienen de forma recurrente o mensual. De los que no se conoce cuándo se obtendrán.

Sobre ello le consultamos al ministro Pablo Arosemena, si esperan recursos por la venta del Banco del Pacífico el próximo año.

La proforma presupuestaria para este año fue calculada con un precio de barril de petróleo de 59 dólares. Pero para el presupuesto de 2023, se proyecta un barril de 65 dólares.

Pozo cree que es un valor optimista dado el nivel de volatilidad en el precio del crudo. El presupuesto propuesto por el gobierno comenzará a ser analizado en la Asamblea Nacional desde este miércoles.