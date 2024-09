El presidente del directorio del IESS, Eduardo Peña, estima que la entidad pagará USD 328 millones a prestadores externos de salud hasta diciembre de 2024.

La deuda del IESS solo con proveedores externos se calcula en unos USD 1 340 millones, hasta marzo de este año.

En mayo, durante una comparecencia en la Asamblea, dijo que los pagas se harían poco a poco, pero no necesariamente con dinero, sino con bonos o bienes. No obstante, el 12 de junio, nuevamente en la Asamblea, aclaró que no se estaba pagando con bonos.

Sí resaltó en su momento que el pago a las dializadoras es prioridad. Hay 18 000 pacientes renales crónicos que son atendidos en diálisis. De ellos, 9 000 están en el sistema público y 9 000 en la Seguridad Social.

