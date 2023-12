Emilio Veintimilla, director Nacional Jurídico del SRI, dijo que es importante que esta entidad tenga la competencia para registrar y administrar la información de los beneficiarios finales. Habló también sobre no limitar los mecanismos para identificar al beneficiario final según los estándares internacionales; y, mantener la regulación expedida sobre los reportes de información.

Édgar Vega, represdentante del Servicio Nacional de Aduana (Senae) hizo observaciones sobre la declaración electrónica que algunos viajeros de la tercera edad no pueden hacer sobre el ingreso y salida de activos.

El director nacional de Lavado de Activos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Marcelo Jara, explicó que este sector comprende 408 entidades, con más de USD 10 millones en certificados de aportación, divididos en cinco segmentos.

Las observaciones expuestas fueron: incluir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en las definiciones; no dar personería jurídica al Comité Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; y, no dejar a la discrecionalidad de la UAFE los análisis de la información que puede o no ser prueba en procesos judiciales.