Cinco trucos para ahorrar gasolina, puestos a prueba: estos son los mitos y verdades

1) ¿Es 90km/h la mejor velocidad para optimizar el combustible?

Sin embargo, no hay una velocidad fija de conducción ideal, según el grupo automovilístico RAC.

2) ¿Debo apagar el aire acondicionado?

Si alguna vez has resistido la tentación de usar el aire acondicionado en un caluroso día de verano para ahorrar combustible, hiciste bien.

3) ¿Conducir en punto muerto ahorra combustible?

La asociación automovilstica AA no lo recomienda. No solo podría ser inseguro (porque no podría acelerar para salir de una situación complicada), sino que es poco probable que te ahorre gasolina.