12 nov 2025 , 08:51

La Central Hidroeléctrica Alluriquín volvió a operar con sus tres unidades de generación

La turbina, generador, transformador y equipos auxiliares tuvieron revisiones durante dos meses para asegurar la operación continua de la central.

   
    Se trató de un mantenimiento anual preventivo.( MAE )
Coralía Pérez
La Central Hidroeléctrica Alluriquín volvió a operar con sus tres unidades de generación, luego de que concluyó el primer mantenimiento anual preventivo. La hidroeléctrica aporta 204 MW y es la más importante del Complejo Hidroeléctrico Toachi – Pilatón.

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) detalló que los trabajos se ejecutaron luego de 4 000 horas de operación continua y estuvieron a cargo de técnicos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Unidad de Negocio Hidrotoapi.

La turbina, generador, transformador y equipos auxiliares tuvieron revisiones durante dos meses. Esto permitió asegurar la operación continua de la central. "Mientras se intervenía en una unidad, la hidroeléctrica operaba con las otras dos disponibles, de esa forma no se paralizó la producción de electricidad", aclaró el MAE.

Los técnicos aclararon que se trató de un mantenimiento anual preventivo. Su objetivo fue detectar y corregir oportunamente posibles daños, desgastes o desajustes en las unidades de generación.

Apoyo a las centrales de la vertiente amazónica

Alluriquín es la central hidroeléctrica más grande del nuevo Complejo Hidroeléctrico Toachi Pilatón (204 MW). En conjunto con las centrales Sarapullo (49 MW) y la minicentral a pie de prensa Toachi (1.4 MW), suma una potencia de 254.4 MW.

Según el MAE, por encontrarse en la vertiente occidental del Pacífico, su aporte energético es complementario con las centrales de la vertiente amazónica, en especial durante los períodos de estiaje, cuando disminuye la producción hidroeléctrica.

Las tres unidades están disponibles y fortalecen el Sistema Nacional Interconectado, en especial durante el estiaje.

