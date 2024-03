Por medio de un comunicado, la entidad resaltó que el Gobierno no ha hecho ningú n anuncio de subir 10 centavos por mes a las gasolinas extra y ecopaís durante seis meses.

La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador ( Camddepe ) aclaró que no ha recibido del Gobierno un anuncio oficial respecto a eliminación gradual a los subsidios de los combustibles , como había trascendido por un vocero que reconocieron como no oficial.

Hubo confusión por este tema. Iván Casanova, distribuidor de la provincia de Guayas, dijo que en una reunión, Silvio Torres,​​viceministro de Hidrocarburos, les comentó que el Gobierno procedería con la eliminación de los subsidios por medio de un sistema de franja de precios que permitiría aumentar poco a poco el precio de las gasolinas.

No obstante, la Camddepe menciona que Casanova no participó en la reunión con el Viceministro de Hidrocarburos y que sus declaraciones son a título personal y no a nombre de la entidad, de la que es vicepresidente inactivo.

La situación también llevó a un pronunciamiento del Ministerio de Energía, que informó que aún no se ha decidido proceder con la eliminación de los subsidios a los combustibles.

