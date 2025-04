Los siete principales envíos no petroleros no mineros fueron:

Las exportaciones no petroleras y no mineras mantuvieron un desempeño sólido en los dos primeros meses del 2025, alcanzando USD 4 108 millones, un crecimiento del 30 % respecto al año pasado, según el Banco Central del Ecuador (BCE).

El camarón se mantuvo como el líder absoluto, generando USD 1 230 millones, impulsado especialmente por las ventas a Asia, donde China recibió casi la mitad de los envíos.

Le puede interesar: Ecuador obtuvo más de USD 1 800 millones en exportaciones de petróleo en el primer trimestre

Las provincias que más impulsaron las exportaciones fueron: Guayas, El Oro y Manabí, donde se concentra la mayor parte de las camaroneras del país, generando alrededor de 300 000 empleos directos e indirectos, en toda la cadena del camarón desde la larvicultura hasta el procesamiento y exportación.

El crecimiento más relevante lo registró el cacao y sus elaborados. Fue la gran sorpresa al superar al banano con sus exportaciones, que casi se triplicaron, alcanzando los USD 956 millones.

Esta alza se debe a la combinación de una alta demanda mundial de cacao fino de aroma, especialidad ecuatoriana reconocida por su sabor y calidad, y la crisis de oferta internacional provocada por la caída de la producción en costa de marfil, principal proveedor mundial.

Lea también: El SRI ha detectado USD 3 700 millones en facturas de empresas fantasmas, pero pocas enfrentan sentencias

Entre las provincias productoras de cacao destacaron Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y Guayas, generando en promedio 417 mil empleos directos e indirectos, y los principales destinos de exportación fueron Estados Unidos, Malasia y Países Bajos.

Pero, además del grano de cacao, Ecuador también exportó sus semielaborados como el licor, el polvo y la manteca de cacao. Así como sus productos elaborados, es decir, aquellos que pasaron por un proceso de industrialización o fabricación artesanal, como las barras y tabletas de chocolate.

Según datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) todos estos envíos no petroleros no mineros representaron más de la mitad del total de exportaciones, lo que confirma que el sector no extractivo es cada vez más importante para generar ingresos al país.