La Cámara de Acuacultura analizará los retos de la producción del camarón en Ecuador

Ecuador es uno de los mayores productores y exportadores de camarón en el mundo. Por eso, la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) y Sustainable Shrimp Partnership (SSP) presentarán la primera edición del nuevo foro de Sostenibilidad, Race to the Top.

El evento se realizará el próximo 22 de octubre en el AquaExpo Guayaquil, en el Centro de Convenciones del Puerto Principal.

Este foro abordará las estrategias de sostenibilidad que han posicionado al camarón nacional como un modelo a seguir y explorará cómo la sostenibilidad debe ser un pilar central en las estrategias empresariales.

"El compromiso con la sostenibilidad de la cadena productiva ha hecho del camarón ecuatoriano un referente mundial, captando la atención de mercados como Estados Unidos, la Unión Europea y China, que valoran no solo la calidad del producto, sino también las prácticas responsables que respaldan su producción", señala Race to the Top,

La CNA sostiene que Ecuador ha implementado un modelo único de cultivo que prioriza la adaptabilidad genética del camarón a su entorno natural, lo que ha permitido reducir el uso de antibióticos y mejorar las tasas de sobrevivencia del producto sin comprometer el ecosistema.

